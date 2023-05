Aktuelle Zahlen: In Chemnitz werden weniger Wohnungen gebaut

Im vergangenen Jahr wurden in Chemnitz insgesamt 181 Wohnungen neu gebaut - darunter 118 in Ein- und Zweifamilienhäusern. Das sind 63 Wohnungen weniger als im Vorjahr, wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mit Verweis auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes mitteilt. Demnach investierten die Bauherren 2022 rund 44,5 Millionen Euro in...