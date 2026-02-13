Alarm in Chemnitzer Hochhaus: Wer steckt dahinter?

Die Brandmeldeanlage löste aus, mehrere Feuerlöscher wurden entleert. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Schrecksekunde in Chemnitz für die Bewohner eines der größten Hochhäuser in der Innenstadt: Die Brandmeldeanlage in dem 14 Stockwerke hohen Bau an der Ecke Bahnhof-/Augustusburger Straße löste am Donnerstag gegen 19.10 Uhr plötzlich aus. Allerdings nicht wegen Feuers, sondern weil bislang unbekannte Täter in dem Haus zugange waren. Laut...