Alexander Gauland in Chemnitz: Warum in der AfD-Bundestagsfraktion ein Streit zwischen Ost und West tobt

Beim ersten öffentlichen Auftritt des neuen Wahlkreisabgeordneten in Chemnitz geht es vorrangig um dessen Steckenpferd Außenpolitik. Doch man erfährt auch einiges über die inneren Konflikte der Rechtsaußenpartei.

Wenn Alexander Gauland (AfD) spricht, dann geht es fast immer um Außenpolitik. So war es am Freitag im Bundestag und so war es am Dienstag in Hilbersdorf. Bei einer Parteiveranstaltung im dortigen Ballhaus saß der Ehrenvorsitzende der Partei mit Landeschef Jörg Urban und Ex-AfD-Kandidat Michael Klonovsky auf der Bühne.