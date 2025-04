Als Bank-Mitarbeiter ausgegeben und reihenweise Chemnitzer bestohlen: Gefängnisstrafe für 32-Jährigen

Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen überrumpelte der Mann mehrere Senioren und erbeutete tausende Euro. Unter der Last der Beweise gegen ihn, legte der zweifache Vater schließlich ein Teilgeständnis ab.

Vor dieser Masche warnt die Polizei immer wieder – und doch hat sie regelmäßig Erfolg: Kriminelle geben sich als Bank-Mitarbeiter oder andere Servicemitarbeiter aus, gelangen so in die Wohnung ihrer Opfer und stehlen dort Geld oder Geldkarten. Im Frühjahr 2024 erwischte es mehrere Senioren in Chemnitz, die zusammen tausende Euro einbüßten....