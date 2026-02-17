Als Chemnitz noch Fernzuganschluss hatte: AMC präsentiert neue Modellbahnausstellung

Unter dem Motto „50 Jahre Städteschnellverkehr“ erinnert der Arbeitskreis Modellbahn Chemnitz an die legendären Städte-Express-Verbindungen nach Berlin.

Der Verein Arbeitskreis Modellbahn Chemnitz (AMC) lädt zur Modellbahnausstellung ein. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 17 Uhr am 21., 22. und 28. Februar sowie am 1. März im Solaris Technologie- und Gewerbepark in Chemnitz. Besucher erwartet eine detailreiche Anlage mit zahlreichen Lokomotiven, Triebwagen und Zügen. Unter dem Motto „50 Jahre...