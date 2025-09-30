Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Altes DDR-Feuerwerk verletzt Hausmeister: Prozess nach Explosion in Chemnitz gestartet

Bei dem Brand an der Agnesstraße vor zweieinhalb Jahren wurde ein damals 53-jähriger Mann schwer verletzt.
Bei dem Brand an der Agnesstraße vor zweieinhalb Jahren wurde ein damals 53-jähriger Mann schwer verletzt. Bild: Harry Härtel/Archiv
Chemnitz
Altes DDR-Feuerwerk verletzt Hausmeister: Prozess nach Explosion in Chemnitz gestartet
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor zweieinhalb Jahren gab es eine Explosion in einer Lagerhalle an der Agnesstraße in Chemnitz. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Wodurch die Feuerwerkskörper entzündet wurden, ist unklar. Angeklagt sind zwei Männer, die zur Tatzeit nicht dort waren.

Mehrfach muss es gerumst haben, bevor schwarzer Rauch aus der Lagerhalle an der Agnesstraße aufstieg. So hatten es Anwohner am 20. März 2023 berichtet. Feuerwehrkräfte ordneten während der Löscharbeiten an, dass die Fenster der benachbarten Josephinenschule wegen gefährlicher Rauchgase geschlossen werden mussten. Kurz nach dem Vorfall wurde...
