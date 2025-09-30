Altes DDR-Feuerwerk verletzt Hausmeister: Prozess nach Explosion in Chemnitz gestartet

Chemnitz
Vor zweieinhalb Jahren gab es eine Explosion in einer Lagerhalle an der Agnesstraße in Chemnitz. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Wodurch die Feuerwerkskörper entzündet wurden, ist unklar. Angeklagt sind zwei Männer, die zur Tatzeit nicht dort waren.
Mehrfach muss es gerumst haben, bevor schwarzer Rauch aus der Lagerhalle an der Agnesstraße aufstieg. So hatten es Anwohner am 20. März 2023 berichtet. Feuerwehrkräfte ordneten während der Löscharbeiten an, dass die Fenster der benachbarten Josephinenschule wegen gefährlicher Rauchgase geschlossen werden mussten. Kurz nach dem Vorfall wurde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.