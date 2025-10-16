Am Donnerstag erneuter Streik am DRK-Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein

Zum zweiten Mal in dieser Woche sind die Angestellten des Krankenhauses dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Auch die dortige Kita ist geschlossen. Die Versorgung von Patienten bleibt aber gesichert.

Am Donnerstag hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu einem Streik am DRK-Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein aufgerufen. Bis 22 Uhr soll die Arbeitsniederlegung andauern. Nach Dienstag ist es bereits der zweite Streik in dieser Woche.