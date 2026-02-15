MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Am Jahrestag der Bombardierung: Chemnitzer Schüler wollen erneut gegen Wehrpflicht streiken

Am 5. Dezember demonstrierten die Schüler erstmals in Chemnitz gegen die Wehrpflicht.
Am 5. Dezember demonstrierten die Schüler erstmals in Chemnitz gegen die Wehrpflicht. Bild: Jan Härtel/Archiv
Am 5. Dezember demonstrierten die Schüler erstmals in Chemnitz gegen die Wehrpflicht.
Am 5. Dezember demonstrierten die Schüler erstmals in Chemnitz gegen die Wehrpflicht. Bild: Jan Härtel/Archiv
Chemnitz
Am Jahrestag der Bombardierung: Chemnitzer Schüler wollen erneut gegen Wehrpflicht streiken
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 5. März wollen junge Chemnitzer erneut gegen die Wehrpflicht und gegen Krieg demonstrieren. Es soll nicht die einzige Versammlung an diesem Tag bleiben.

Zum ersten Schulstreik gegen die Wehrpflicht kamen in Chemnitz über 600 Teilnehmer, auch ältere Menschen schlossen sich den Schülern an. Nun soll es eine neue Auflage geben. Am 5. März soll ein bundesweiter Schulstreik organisiert werden. Die Stadtverwaltung bestätigte nun, dass auch in Chemnitz eine Anmeldung für 500 bis 800 Personen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
2 min.
Gewinn aus „Klein gegen Groß“: Was das Klinikum Chemnitz mit 30.000 Euro von Michael Ballack macht
Michael Ballack machte es möglich: ein Familienzimmer auf der Kinderkrebsstation am Chemnitzer Klinikum.
Der ehemalige deutsche Fußball-Kapitän und Chemnitzer verlor in der Sendung zwar gegen einen jungen Nachwuchsspieler. Das Preisgeld konnte Michael Ballack aber am Ende für einen guten Zweck seiner Wahl spenden. Das Klinikum Chemnitz hat nun umgesetzt.
Susanne Kiwitter
14.02.2026
2 min.
„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht
Theater-Musical im Sommer: Schlange am Getränke-Stand im Parktheater.
Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?
Sabine Schott
19:00 Uhr
4 min.
Giro stöbert Vermisste in einer alten Gefängnis-Badewanne auf: Katastrophenschützer aus dem Erzgebirge üben im Lost Place
 9 Bilder
Erfolgreiche Suche für Giro im alten Oederaner Gefängnis: „Opfer“ Anja Haas ist gefunden.
Der alte Oederaner Knast als Fotoobjekt und Übungsstrecke: Hundegebell erfüllte am Wochenende das Stadtgefängnis. Paula, Giro und Dexter gingen am Sonntag auf Spurensuche.
Christof Heyden
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
04.12.2025
3 min.
„Eine Ausbildung an der Waffe hat noch keinen umgebracht“: So reagiert das Netz auf den Schulstreik gegen die Wehrpflicht
Mit anprangernden Worten demonstrieren die Schüler am Freitag gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Am Freitag soll es bundesweit Schulstreiks gegen die Wehrpflicht geben. Im Netz polarisiert der geplante Protest.
Lio Asal
03.12.2025
9 min.
Schulstreik gegen Wehrpflicht: Schulleiterin richtet sich direkt an Eltern – Organisatoren sprechen von Einschüchterung
Mit anprangernden Worten demonstrieren die Schüler am Freitag gegen die mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Die Diskussionen um die Wiedereinführung der Wehrpflicht halten an. Nun wurde bundesweit zu einem Schulstreik aufgerufen. In Schulen in Sachsen sorgt das für Zündstoff zwischen Lehrern und Schülern.
Josua Gerner
Mehr Artikel