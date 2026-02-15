Am Jahrestag der Bombardierung: Chemnitzer Schüler wollen erneut gegen Wehrpflicht streiken

Am 5. März wollen junge Chemnitzer erneut gegen die Wehrpflicht und gegen Krieg demonstrieren. Es soll nicht die einzige Versammlung an diesem Tag bleiben.

Zum ersten Schulstreik gegen die Wehrpflicht kamen in Chemnitz über 600 Teilnehmer, auch ältere Menschen schlossen sich den Schülern an. Nun soll es eine neue Auflage geben. Am 5. März soll ein bundesweiter Schulstreik organisiert werden. Die Stadtverwaltung bestätigte nun, dass auch in Chemnitz eine Anmeldung für 500 bis 800 Personen...