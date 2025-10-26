Am Klinikum Chemnitz soll ein weiteres Zentrum für besondere Patienten entstehen

Nach seinem Umzug aus dem Heckertgebiet hat das Sozialpädiatrische Zentrum für Kinder und Jugendliche an der Flemmingstraße seine Arbeit aufgenommen. Nun ist dort eine ähnliche Einrichtung für Erwachsene geplant.

In Chemnitz soll sich die gesundheitliche Betreuung von Menschen mit Entwicklungsstörungen, Behinderungen und chronischen Erkrankungen verbessern. Nachdem an der Flemmingstraße mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) unlängst die größte Einrichtung dieser Art für Kinder und Jugendliche in Sachsen ihren Betrieb in einem eigenen Neubau... In Chemnitz soll sich die gesundheitliche Betreuung von Menschen mit Entwicklungsstörungen, Behinderungen und chronischen Erkrankungen verbessern. Nachdem an der Flemmingstraße mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) unlängst die größte Einrichtung dieser Art für Kinder und Jugendliche in Sachsen ihren Betrieb in einem eigenen Neubau...