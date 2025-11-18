Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Amtsgericht Chemnitz: Unbekannte schmeißen Scheibe ein

Chemnitz
Amtsgericht Chemnitz: Unbekannte schmeißen Scheibe ein
Redakteur
Von Denise Märkisch
Am Montagabend wurde eine Scheibe am Chemnitzer Amtsgericht beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Ein Polizist packt einen Pflasterstein in eine Plastiktüte. Hier wird ein Beweismittel gesichert. Der Stein ist vermutlich kurz zuvor gegen die Fensterscheibe des Amtsgerichts in Chemnitz auf dem Kaßberg geflogen. Die Tat hat sich laut Polizei am Montagabend gegen 18 Uhr auf der Gerichtsstraße ereignet. Der entstandene Sachschaden beziffert...
