Angela Merkel in Chemnitz: Was der Buchhändler der Ex-Kanzlerin schenken will

Chemnitz
Die ehemalige Kanzlerin hat eine Vorliebe für kleine Buchgeschäfte. Deshalb schaut sie für eine Stunde in Robert Aßmanns „Universitas“ vorbei.
Für Robert Aßmann ist Angela Merkel nicht die erste hochkarätige Politikerin, für die er Signierstunden organisiert. Als Kooperationspartner der C3-Veranstaltungszentren stellte der Buchhändler bereits Büchertische für Wolfgang Kubicki, Gregor Gysi, Jürgen Trittin oder Michel Friedmann bereit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.