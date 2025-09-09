Angela Merkels Tag in Chemnitz: „Sie hatte für jeden ein Lächeln“

Chemnitz
Bei ihrem Besuch in Chemnitz hatte die frühere Bundeskanzlerin auf ihren persönlichen Wunsch hin einen Termin in der Villa Esche, der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war.
Die Lesung in der Stadthalle war mit 2000 Plätzen ausverkauft, und zur Signierstunde in der Buchhandlung Universitas kamen 400 Menschen: Der Besuch der langjährigen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Chemnitz ist auf großes öffentliches Interesse gestoßen.
