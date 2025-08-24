Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Antifa feiert zehnten Jugendkongress in Chemnitz

Der Verfassungsschutz beobachtet auch Linksextreme unter den Teilnehmern beim Juko.
Der Verfassungsschutz beobachtet auch Linksextreme unter den Teilnehmern beim Juko. Bild: Erik Anke
Der Verfassungsschutz beobachtet auch Linksextreme unter den Teilnehmern beim Juko.
Der Verfassungsschutz beobachtet auch Linksextreme unter den Teilnehmern beim Juko. Bild: Erik Anke
Chemnitz
Antifa feiert zehnten Jugendkongress in Chemnitz
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Antifaschistische Juko ist eine feste Größe in der linksradikalen Szene in Ostdeutschland. An diesem Wochenende findet er bereits das zehnte Mal statt.

Auch in diesem Jahr sind wieder rund 200 Menschen aus ganz Deutschland zum Antifaschistischen Jugendkongress (Juko) nach Chemnitz gekommen. Im Alternativen Jugendzentrum (AJZ) haben die Organisatoren erneut ein buntes Programm zusammengestellt. Dieses reicht von Schulungen in politischer Theorie, Argumentationstraining und Vorträgen bis zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
21:13 Uhr
2 min.
Transfer-Ansage der Bosse - Eberl: "Gibt keine dicke Luft"
Max Eberl äußert sich zu den Münchner Transfer-Aktivitäten. (Archivbild)
Die Bosse von Bayern München haben beschlossen, dass in dieser Transferperiode kein Spieler mehr gekauft wird. Der Sportvorstand muss mit dieser Vorgabe leben.
30.07.2025
3 min.
Verfassungsschutz bestätigt: Rechtsextreme Gruppe „Chemnitz Revolte“ weitgehend inaktiv
Anfang des Jahres waren sie noch präsent. Doch dann wurde es ruhig um die Gruppe.
Um die auffällige Gruppierung ist es seit einigen Monaten ruhiger geworden. Einige ihrer Anhänger sind nach wie vor aktiv – nur schlechter organisiert.
Erik Anke
26.08.2025
4 min.
Warum die Antifa regelmäßig vor dem Zschäpe-Gefängnis in Chemnitz demonstriert
Die JVA Chemnitz beherbergt gleich mehrere bekannte Straftäterinnen und Verdächtige.
Seit dem Frühjahr fanden bereits sechs Solidaritätskundgebungen vor dem Frauengefängnis statt. Doch die richteten sich nicht an die verurteilte Rechtsterroristin, sondern an zwei Frauen vom anderen Ende des politischen Spektrums.
Erik Anke
Mehr Artikel