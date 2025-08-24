Antifa feiert zehnten Jugendkongress in Chemnitz

Der Antifaschistische Juko ist eine feste Größe in der linksradikalen Szene in Ostdeutschland. An diesem Wochenende findet er bereits das zehnte Mal statt.

Auch in diesem Jahr sind wieder rund 200 Menschen aus ganz Deutschland zum Antifaschistischen Jugendkongress (Juko) nach Chemnitz gekommen. Im Alternativen Jugendzentrum (AJZ) haben die Organisatoren erneut ein buntes Programm zusammengestellt. Dieses reicht von Schulungen in politischer Theorie, Argumentationstraining und Vorträgen bis zur...