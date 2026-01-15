Chemnitzer Montagsprotest nicht mehr jede Woche: „Es hat sich erschöpft“

„Chemnitz steht auf“ will nur noch einmal im Monat einen Montagsprotest anmelden. Dafür tritt eine rechtsextreme Partei künftig stärker in Erscheinung.

Viele Chemnitzer hatten sich schon daran gewöhnt: Montagabends, gegen 18 Uhr, sollte man nicht mit dem Auto in der Innenstadt unterwegs sein. Verlässlich demonstrierte hier seit 2020 die Bürgerinitiative „Chemnitz steht auf“. Kundgebung am Marx-Kopf, Spaziergang über den Innenstadtring, gegebenenfalls mit Zwischenkundgebung und dann...