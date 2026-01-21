Anwohner in Wohnung geblendet: Sind die neuen Chemnitzer LED-Laternen zu hell?

Chemnitz
Inzwischen leuchtet die Hälfte der Chemnitzer Straßenlaternen mit LED. Das gefällt nicht allen, denn die neuen Lampen wirken deutlich heller als zuvor.
Seit der Umrüstung zahlreicher Straßenlaternen auf LED-Technik melden sich in Chemnitz vermehrt Anwohner zu Wort, die die neue Beleuchtung als zu hell empfinden. Besonders auf dem Sonnenberg, wo im Herbst 2025 einige der historischen Leuchten umgestellt wurden, berichten Anwohner von Blendungen und stärkerem Lichteinfall in Wohnungen.
