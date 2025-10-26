Apfel verbindet: Wie kleine Bäume in Chemnitz Menschen zusammenbringen

Das Kulturhauptstadt-Projekt „Gelebte Nachbarschaft“, für das 1500 Apfelbäume gepflanzt wurden, geht zu Ende. „Freie Presse“ besucht Menschen und ihre Bäume.

Für Linette Landrock hat das Projekt „Gelebte Nachbarschaft“ einen ganz konkreten Langzeiteffekt: „Ich mag Äpfel jetzt lieber als vorher“, sagt die Zwölfjährige. Sie ist Schülerin am Terra-Nova-Campus, der Schule für Kinder mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen. Im November 2021 wurden dort die ersten Apfelbäume für das...