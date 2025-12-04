Apfelausstellung in Chemnitz-Hilbersdorf bis ins nächste Jahr verlängert

Noch bis Ende Januar können auf den Wiesen am Hohlweg 14 rund 250 Apfelsorten bewundert werden. Und nicht nur das.

Die Apfelausstellung der BUND-Regionalgruppe Chemnitz ist bis ins nächste Jahr verlängert worden. Auf den Wiesen am Hohlweg 14 in Chemnitz-Hilbersdorf können noch bis Ende Januar rund 250 verschiedene Apfelsorten bewundert werden. Bei der Besichtigung muss es nicht bleiben, es gibt auch die Möglichkeit, Apfelsorten zu verkosten, Fachleute...