  • Apfelausstellung in Chemnitz-Hilbersdorf bis ins nächste Jahr verlängert

Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Chemnitz
Apfelausstellung in Chemnitz-Hilbersdorf bis ins nächste Jahr verlängert
Von FP
Noch bis Ende Januar können auf den Wiesen am Hohlweg 14 rund 250 Apfelsorten bewundert werden. Und nicht nur das.

Die Apfelausstellung der BUND-Regionalgruppe Chemnitz ist bis ins nächste Jahr verlängert worden. Auf den Wiesen am Hohlweg 14 in Chemnitz-Hilbersdorf können noch bis Ende Januar rund 250 verschiedene Apfelsorten bewundert werden. Bei der Besichtigung muss es nicht bleiben, es gibt auch die Möglichkeit, Apfelsorten zu verkosten, Fachleute...
