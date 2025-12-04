Apfelausstellung in Chemnitz-Hilbersdorf bis ins nächste Jahr verlängert

Chemnitz
Noch bis Ende Januar können auf den Wiesen am Hohlweg 14 rund 250 Apfelsorten bewundert werden. Und nicht nur das.
Die Apfelausstellung der BUND-Regionalgruppe Chemnitz ist bis ins nächste Jahr verlängert worden. Auf den Wiesen am Hohlweg 14 in Chemnitz-Hilbersdorf können noch bis Ende Januar rund 250 verschiedene Apfelsorten bewundert werden. Bei der Besichtigung muss es nicht bleiben, es gibt auch die Möglichkeit, Apfelsorten zu verkosten, Fachleute...
