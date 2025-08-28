Arbeitslos nach dem Studium: Warum junge Menschen gezwungen werden Chemnitz wieder zu verlassen

Die Arbeitslosigkeit von Akademikern steigt stark an, weil die Wirtschaft schwächelt. Gleichzeitig werden Arbeitslose stigmatisiert. Wie es jungen Chemnitzern damit geht.

Robby Pilz (29) arbeitet seit Februar in Teilzeit bei der Friedhofsverwaltung einer Kirche in Chemnitz. Der Job ist für ihn eine Übergangslösung, aber immerhin. Seit zwei Jahren ist Pilz auf Arbeitssuche. Er hat sich bei Berufspolitikern, in der öffentlichen Verwaltung, als Quereinsteiger ins Lehramt beworben: ohne Erfolg. Das sei belastend...