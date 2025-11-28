Arbeitslosenzahl in Chemnitz sinkt - das ist aber nur die halbe Wahrheit

Die Anzahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vormonat um 260 gesunken, das liegt vor allem an Bildungsmaßnahmen. Gleichzeitig gibt es weniger freie Stellen.

Chemnitz. Der Chemnitzer Arbeitsmarkt verzeichnet im November den bislang deutlichsten Rückgang des Jahres bei der Arbeitslosenzahl. Sie sinkt auf 12.000 Personen und damit um 260 im Vergleich zum Vormonat. Der deutliche Rückgang sei aber kein Signal für eine positive Konjunkturentwicklung. „Ein größerer Teil der Entlastung entsteht durch den Einstieg vieler Menschen in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen“, erklärt Katrin Heinze, Chefin der Chemnitzer Arbeitsagentur. Besonders Aktivierungs- und Eingliederungsmaßnahmen gewinnen an Bedeutung.

Im November meldeten Unternehmen 356 neue Arbeitsstellen, zehn weniger als im Vormonat. Insgesamt gibt es 1706 Stellenangebote. (cma)