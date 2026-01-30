Arbeitslosigkeit in Chemnitz steigt weiter – aber langsamer

Bei knapp zehn Prozent liegt die Arbeitslosenquote zum Jahresstart. So hoch war sie zuletzt vor zwölf Jahren.

Chemnitz. Im Januar waren 12.513 Chemnitzer ohne Job, so viele wie seit April 2014 nicht mehr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 9,8 Prozent. Eine deutlich steigende Arbeitslosigkeit sei nach Jahresbeginn typisch und habe saisonale Gründe, erklärt Katrin Heinze, Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. „Viele befristete Verträge und Fördermaßnahmen laufen zum Jahresende aus, hinzu kommen witterungsbedingte Unterbrechungen bei den Außenberufen.“ Die Anstiege fielen aber geringer aus als im Januar 2025, so Heinze.

Während die Arbeitslosigkeit steigt, sinkt die Anzahl freier Stellen. Insgesamt sind in Chemnitz 1617 freie Stellen gemeldet, 354 weniger als vor einem Jahr. (cma)