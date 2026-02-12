MENÜ
Projektleiterin Christina Michel vom SMAC schaut in die Augenhöhlen des Australopithecus africanus und damit weit in die afrikanische Vergangenheit zurück.
Projektleiterin Christina Michel vom SMAC schaut in die Augenhöhlen des Australopithecus africanus und damit weit in die afrikanische Vergangenheit zurück.
Chemnitz
Archäologische Zeitreise zu „Planet Africa“ in Chemnitz
Von Babette Philipp
Kinder zwischen 6 und 14 Jahren können in den Winterferien auf Entdeckungstour gehen. Im Chemnitzer Archäologiemuseum locken spannende Handwerksaktionen. Welche Fähigkeiten lassen sich dort erproben?

Auf eine Zeitreise kann man derzeit in der Ausstellung „Planet Africa“ im Chemnitzer Archäologiemuseum gehen. Die Ausstellung zeigt archäologische Objekte und kombiniert sie mit zeitgenössischer afrikanischer Kunst. Im Foto Smac-Projektleiterin Christina Michel. In den Winterferien können Kinder im gesamten Museum viele Handwerke...
