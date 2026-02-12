Archäologische Zeitreise zu „Planet Africa“ in Chemnitz

Kinder zwischen 6 und 14 Jahren können in den Winterferien auf Entdeckungstour gehen. Im Chemnitzer Archäologiemuseum locken spannende Handwerksaktionen. Welche Fähigkeiten lassen sich dort erproben?

