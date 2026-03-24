MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Planet Africa“ im Chemnitzer Archäologiemuseum: Angebote für Kultur-Singles, Familien und Afrika-Interessierte

Foto: Ulf Dahl
Foto: Ulf Dahl
Chemnitz
„Planet Africa“ im Chemnitzer Archäologiemuseum: Angebote für Kultur-Singles, Familien und Afrika-Interessierte
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während die Schau bis Mittel April besucht werden kann, gibt es in dieser Woche begleitende Veranstaltungen: am 26. sowie am 28. und 29. März.

Chemnitz.

Im Archäologiemuseum am Stefan-Heym-Platz kann noch bis zum 12. April die Sonderausstellung „Planet Africa“ (im Bild ein Ausstellungsexponat, eine private Leihgabe) besichtigt werden. In dieser Woche finden Rahmenveranstaltungen zu der Schau statt. Am Donnerstag, 26. März, wird zu „Anbändeln auf Planet Africa“, dem Mitmachformat für Kultur-Singles, eingeladen. Dafür ist eine Anmeldung per E-Mail an [email protected] erforderlich, weil die Teilnehmeranzahl auf 16 begrenzt ist. Die Besucher treffen sich um 17.30 Uhr zu einem Glas Sekt oder Orangensaft. Der Ausstellungsrundgang, bei dem auf unterhaltsame, witzige Weise in einer Welt der Vielfalt, der Widersprüche und Unterschiede nach dem gesucht wird, was uns in Kunst, Handwerk, Technik und Umwelt vereint, beginnt um 18 Uhr. Zur selben Zeit wird zu einem Vortrag mit dem Titel „Über das Rote Meer“ eingeladen, bei dem Dr. Sarah Japp vom Deutschen Archäologischen Institut über das äthiopische Hochland und Südarabien vor 3000 Jahren spricht. Der Eintritt kostet 3 Euro. Am Samstag und Sonntag, jeweils um 12 Uhr, öffnet das „Atelier Africa“, die Kreativwerkstatt für Familien. Dort kann gemeinsam gebastelt, gespielt und gemalt werden. Die Materialkosten betragen 1 Euro pro Person. (gp) Foto: Ulf Dahl

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.03.2026
2 min.
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Anna Neef
06:00 Uhr
6 min.
Neue Attraktionen: Damit warten die Freizeitparks auf
Jan Völkel am neuen Multi Launch Water Coaster im Freizeitpark Plohn. Für die Wasser-Achterbahn investiert der Familienbetrieb zum 30. Jubiläum des Parks mehr als zwölf Millionen Euro.
Wasser-Achterbahn mit Katapultstart, Dino-Giganten und Skywalk: Fans von Freizeitparks können sich auf einige Neuerungen freuen. Mit einem Kniff lässt sich auch beim Eintritt sparen.
Dörthe Hein und Andreas Hummel, dpa
24.03.2026
2 min.
Vorstoß im Bundesrat: So will Sachsen jetzt die Spritpreise senken
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen.
Wirtschaftsminister Panter will an die Steuern ran, um die hohen Preise für Benzin und Diesel schnell zu senken. Diesen Plan bringt der Freistaat am Freitag in den Bundesrat ein.
Oliver Hach
12.02.2026
1 min.
Archäologische Zeitreise zu „Planet Africa“ in Chemnitz
Projektleiterin Christina Michel vom SMAC schaut in die Augenhöhlen des Australopithecus africanus und damit weit in die afrikanische Vergangenheit zurück.
Kinder zwischen 6 und 14 Jahren können in den Winterferien auf Entdeckungstour gehen. Im Chemnitzer Archäologiemuseum locken spannende Handwerksaktionen. Welche Fähigkeiten lassen sich dort erproben?
Babette Philipp
06.03.2026
1 min.
Bekannte Operettenmelodien erklingen im Chemnitzer Carlowitz-Congress-Center
Galanacht der Operette.
Am Nachmittag des 8. März gibt es einen musikalischen Streifzug durch Operettenklassiker.
Galina Pönitz
06:00 Uhr
5 min.
Hohe Kosten, wenig Geld: Sachsens Theater unter Sparzwang
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. (Archivbild)
Sachsens Theater plagen seit Jahren finanzielle Sorgen. Steigende Kosten und knappe Kassen bringen viele Häuser zunehmend in Bedrängnis. Der Bühnenverein warnt vor Einschnitten - und fordert Lösungen.
Katrin Mädler und Anett Böttger, dpa
Mehr Artikel