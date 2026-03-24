„Planet Africa“ im Chemnitzer Archäologiemuseum: Angebote für Kultur-Singles, Familien und Afrika-Interessierte

Während die Schau bis Mittel April besucht werden kann, gibt es in dieser Woche begleitende Veranstaltungen: am 26. sowie am 28. und 29. März.
Im Archäologiemuseum am Stefan-Heym-Platz kann noch bis zum 12. April die Sonderausstellung „Planet Africa“ (im Bild ein Ausstellungsexponat, eine private Leihgabe) besichtigt werden. In dieser Woche finden Rahmenveranstaltungen zu der Schau statt. Am Donnerstag, 26. März, wird zu „Anbändeln auf Planet Africa“, dem Mitmachformat für Kultur-Singles, eingeladen. Dafür ist eine Anmeldung per E-Mail an [email protected] erforderlich, weil die Teilnehmeranzahl auf 16 begrenzt ist. Die Besucher treffen sich um 17.30 Uhr zu einem Glas Sekt oder Orangensaft. Der Ausstellungsrundgang, bei dem auf unterhaltsame, witzige Weise in einer Welt der Vielfalt, der Widersprüche und Unterschiede nach dem gesucht wird, was uns in Kunst, Handwerk, Technik und Umwelt vereint, beginnt um 18 Uhr. Zur selben Zeit wird zu einem Vortrag mit dem Titel „Über das Rote Meer“ eingeladen, bei dem Dr. Sarah Japp vom Deutschen Archäologischen Institut über das äthiopische Hochland und Südarabien vor 3000 Jahren spricht. Der Eintritt kostet 3 Euro. Am Samstag und Sonntag, jeweils um 12 Uhr, öffnet das „Atelier Africa“, die Kreativwerkstatt für Familien. Dort kann gemeinsam gebastelt, gespielt und gemalt werden. Die Materialkosten betragen 1 Euro pro Person. (gp)