Auffahrunfall auf A4 bei Limbach-Oberfrohna: 21-Jährige schwer verletzt

Ein Lkw auf dem Standstreifen führte zu einer Kettenreaktion.

Am Montagmorgen hat es auf der A 4 in Fahrtrichtung Erfurt kurz nach der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna eine Vollsperrung gegeben. Grund war ein Unfall, der sich dort 6.35 Uhr zirka ereignet hat. Laut Polizeidirektion Chemnitz hatte ein Lkw aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen gehalten. Ein nachfolgender VW konnte noch rechtzeitig...