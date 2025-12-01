Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Auffahrunfall auf A4 bei Limbach-Oberfrohna: 21-Jährige schwer verletzt

Unfall am Montagmorgen auf der A 4 Richtung Erfurt.
Unfall am Montagmorgen auf der A 4 Richtung Erfurt. Bild: dpa
Update
Chemnitz Umland
Auffahrunfall auf A4 bei Limbach-Oberfrohna: 21-Jährige schwer verletzt
Von Susanne Kiwitter, Julia Grunwald
Ein Lkw auf dem Standstreifen führte zu einer Kettenreaktion.

Am Montagmorgen hat es auf der A 4 in Fahrtrichtung Erfurt kurz nach der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna eine Vollsperrung gegeben. Grund war ein Unfall, der sich dort 6.35 Uhr zirka ereignet hat. Laut Polizeidirektion Chemnitz hatte ein Lkw aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen gehalten. Ein nachfolgender VW konnte noch rechtzeitig...
01.12.2025
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
29.11.2025
1 min.
Panne auf A 4 bei Chemnitz endet mit Unfall: 25-Jähriger verletzt
Auf der A 4 bei Chemnitz wurde am Freitag ein junger Mann bei einem Unfall verletzt.
Erst hatte ein BMW einen Defekt, dann wurde er in einen Unfall verwickelt. Das endete für einen Beteiligten im Krankenhaus.
Julia Grunwald
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
10:30 Uhr
1 min.
Limbach-Oberfrohna: Frau fährt betrunken in parkendes Auto
Update
Der VW rammte einen parkenden Hyundai. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.
25.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Sonntagabend in Limbach-Oberfrohna. Ihren Führerschein musste die Frau erst einmal abgeben.
Erik Anke, Julia Grunwald
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
