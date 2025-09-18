Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Aufgeben kann man, wenn es vorbei ist“: Chemnitzer Thyssenkrupp-Mitarbeiter und ihr Kampf gegen die Schließung

Etwa 100 Beschäftigte und Unterstützer haben am Donnerstag in Chemnitz demonstriert.
Etwa 100 Beschäftigte und Unterstützer haben am Donnerstag in Chemnitz demonstriert. Bild: Andreas Seidel
Etwa 100 Beschäftigte und Unterstützer haben am Donnerstag in Chemnitz demonstriert.
Etwa 100 Beschäftigte und Unterstützer haben am Donnerstag in Chemnitz demonstriert. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
„Aufgeben kann man, wenn es vorbei ist“: Chemnitzer Thyssenkrupp-Mitarbeiter und ihr Kampf gegen die Schließung
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

270 Arbeitsplätze stehen an den Standorten von Thyssenkrupp Automation Engineering in Chemnitz und Hohenstein-Ernstthal auf dem Spiel. Am Montag tagt der Aufsichtsrat. Die Stimmung ist schlecht, aber ein bisschen Hoffnung haben sie noch.

Die „Schockstarre“, von der Marcus Bochmann, Betriebsratschef von Thyssenkrupp Automation Engineering mit Standorten in Chemnitz und Hohenstein-Ernstthal sprach, war bei der Protestaktion auf dem Neumarkt am Donnerstagnachmittag zu spüren. IG-Metaller haben schon lauter für gute Tarife für ihre Branche oder ihren Betrieb gestritten. Bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18.09.2025
2 min.
Thyssenkrupp-Beschäftigte bangen um ihre Jobs
Beschäftigte von Thyssenkrupp Automation Engineering in Hohenstein-Ernstthal und Chemnitz sorgen sich um die Zukunft ihrer Arbeitsplätze (Symbolbild)
Familien und Kollegen gehen gemeinsam auf die Straße: Warum 270 Thyssenkrupp-Beschäftigte um ihre Zukunft bangen und was die IG Metall jetzt fordert.
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
12.09.2025
3 min.
Hohenstein-Ernstthal: Traditionsreicher Thyssenkrupp-Standort in Gefahr
Die Geschichte des heutigen Thyssenkrupp-Standortes in Hohenstein-Ernstthal reicht zurück bis ins 19. Jahrhundert.
Das Schwächeln der Elektromobilität bedroht 270 Arbeitsplätze des Maschinen- und Anlagenbauers Thyssenkrupp Automation Engineering in Hohenstein-Ernstthal und Chemnitz. Jetzt machen Betriebsrat und Gewerkschaft mobil.
Christian Mathea, Bernd Appel
Mehr Artikel