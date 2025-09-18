„Aufgeben kann man, wenn es vorbei ist“: Chemnitzer Thyssenkrupp-Mitarbeiter und ihr Kampf gegen die Schließung

270 Arbeitsplätze stehen an den Standorten von Thyssenkrupp Automation Engineering in Chemnitz und Hohenstein-Ernstthal auf dem Spiel. Am Montag tagt der Aufsichtsrat. Die Stimmung ist schlecht, aber ein bisschen Hoffnung haben sie noch.

Die „Schockstarre", von der Marcus Bochmann, Betriebsratschef von Thyssenkrupp Automation Engineering mit Standorten in Chemnitz und Hohenstein-Ernstthal sprach, war bei der Protestaktion auf dem Neumarkt am Donnerstagnachmittag zu spüren. IG-Metaller haben schon lauter für gute Tarife für ihre Branche oder ihren Betrieb gestritten. Bei...