MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Aus für Congress-Hotel in Chemnitz: Mitarbeiter wollen mit Lichterkette Zeichen für Fortbestand setzen

Mit einer Lichterkette soll ein Zeichen gesetzt werden. Auch Chemnitzer sollen das unterstützen.
Mit einer Lichterkette soll ein Zeichen gesetzt werden. Auch Chemnitzer sollen das unterstützen. Bild: Denise Märkisch
Mit einer Lichterkette soll ein Zeichen gesetzt werden. Auch Chemnitzer sollen das unterstützen.
Mit einer Lichterkette soll ein Zeichen gesetzt werden. Auch Chemnitzer sollen das unterstützen. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
Aus für Congress-Hotel in Chemnitz: Mitarbeiter wollen mit Lichterkette Zeichen für Fortbestand setzen
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende schließt das Congress-Hotel in der Innenstadt. Wie es weitergeht, ist offen. Die Gewerkschaft ruft alle Chemnitzer zu einer Solidaritätsaktion auf.

Die Beschäftigten des Congress-Hotels in der Chemnitzer Innenstadt und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten rufen für Sonntagabend zu einer Aktion vor dem Hotel auf. Am Wochenende werden die letzten Gäste das Haus verlassen. Erst vor knapp zwei Wochen hatte die Betreibergesellschaft bestätigt, dass der Hotelbetrieb zum Ende des Monats...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.01.2026
4 min.
Schock in Chemnitz: Congress-Hotel vor Schließung
Das Congress-Hotel ist das höchste Gebäude der Stadt. Jetzt soll es geschlossen werden.
Die Gewerkschaft kämpft zusammen mit der Belegschaft für eine Zukunft des Hauses und der Arbeitsplätze und spricht von einem „Arschtritt“ für die Mitarbeiter.
Jana Peters und Denise Märkisch
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
28.01.2026
3 min.
Congress-Hotel: Chemnitzer Oberbürgermeister spricht mit Eigentümer
Ab der kommenden Woche wird das Hotel leer stehen. Wie es weitergeht mit dem Objekt, ist völlig offen.
Nur noch wenige Tage, dann wird das Hochhaus-Hotel den letzten Gast verabschieden. Offen ist jetzt, warum die Schließung so plötzlich erfolgen soll. Stand die Betriebserlaubnis auf der Kippe?
Denise Märkisch
15:45 Uhr
1 min.
Lexus brennt in Auerbach: 15.000 Euro Schaden
Die Feuerwehr hat ein brennendes Auto in Auerbach gelöscht.
Ein nächtlicher Brand in Auerbach zieht Ermittlungen nach sich. Die Polizei sucht Zeugen. Was bereits bekannt ist.
Lutz Kirchner
15:45 Uhr
3 min.
Kirchgemeinde im Erzgebirge hat wieder obersten Hirten – Erster Pfarrreferent in Sachsen tritt Dienst an
Andreas Korb ist neuer Pfarrreferent in Schönheide.
Sechseinhalb Jahre war die Stelle in der Kirchgemeinde Schönheide verwaist. Jetzt füllt sie Andreas Korb aus. Er hat einen besonderen Titel. Geebnet hat den Weg dazu ein vor zwei Jahren von der Landessynode gefasstes Gesetz.
Eberhard Mädler
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
Mehr Artikel