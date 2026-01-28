Congress-Hotel: Chemnitzer Oberbürgermeister spricht mit Eigentümer

Chemnitz
Nur noch wenige Tage, dann wird das Hochhaus-Hotel den letzten Gast verabschieden. Offen ist jetzt, warum die Schließung so plötzlich erfolgen soll. Stand die Betriebserlaubnis auf der Kippe?
Es ist nicht irgendein Haus, das am Wochenende für Gäste und Ende Februar für die Mitarbeitenden geschlossen werden soll. Das Congress-Hotel, als Ensemble mit der Stadthalle gebaut, war Interhotel, Prestigeobjekt, erstes Haus am Platz. Und es ist das höchste bewohnbare Gebäude der Stadt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.