  • Congress-Hotel: Chemnitzer Oberbürgermeister spricht mit Eigentümer

Ab der kommenden Woche wird das Hotel leer stehen. Wie es weitergeht mit dem Objekt, ist völlig offen.
Ab der kommenden Woche wird das Hotel leer stehen. Wie es weitergeht mit dem Objekt, ist völlig offen.
Chemnitz
Congress-Hotel: Chemnitzer Oberbürgermeister spricht mit Eigentümer
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nur noch wenige Tage, dann wird das Hochhaus-Hotel den letzten Gast verabschieden. Offen ist jetzt, warum die Schließung so plötzlich erfolgen soll. Stand die Betriebserlaubnis auf der Kippe?

Es ist nicht irgendein Haus, das am Wochenende für Gäste und Ende Februar für die Mitarbeitenden geschlossen werden soll. Das Congress-Hotel, als Ensemble mit der Stadthalle gebaut, war Interhotel, Prestigeobjekt, erstes Haus am Platz. Und es ist das höchste bewohnbare Gebäude der Stadt.
