Ausbildungsstart sorgt für positive Impulse am Chemnitzer Arbeitsmarkt

Trotz schwieriger Wirtschaftslage sind die Arbeitslosenzahlen im August nicht gestiegen.

Chemnitz. Im Juli war die Arbeitslosigkeit noch um 400 Personen auf 9,8 Prozent gestiegen, im August kamen dagegen nur sechs Betroffene dazu. Damit sind in Chemnitz aktuell 14.480 arbeitsfähige Menschen ohne Job.

Im August hatten sich nicht nur weniger arbeitslos gemeldet, gleichzeitig gelang mehr Menschen der Absprung aus der Arbeitslosigkeit. „Der Start des Ausbildungsjahres hat hier sichtbar Wirkung gezeigt“, sagt Katrin Heinze, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur.

Diejenigen, die noch keinen Ausbildungsplatz finden konnten, hätten weiterhin Chancen, auch wenn die Voraussetzungen nicht immer passen. Katrin Heinze: „Qualifikationen lassen sich entwickeln und wir als Agentur für Arbeit unterstützen auch Unternehmen dabei.“ (cma)