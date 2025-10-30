Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Auto brennt aus – Stau auf Autobahn 4 bei Chemnitz

Ein ausgebrannter Volvo sorgte am Donnerstag für Stau auf der A4.
Ein ausgebrannter Volvo sorgte am Donnerstag für Stau auf der A4. Bild: Harry Härtel
Chemnitz
Auto brennt aus – Stau auf Autobahn 4 bei Chemnitz
Redakteur
Von Christian Mathea
Der Fahrer konnte sich noch aus dem Fahrzeug retten.

Wegen der Löscharbeiten an einem brennenden Volvo musste am Donnerstagvormittag die A4 kurz vor der Auffahrt Frankenberg gesperrt werden. Laut Polizei konnte sich der Fahrer vor dem Brand aus dem Fahrzeug befreien, das Auto brannte danach komplett aus. Ursachen zur Ursache des Feuers liegen noch nicht vor.
