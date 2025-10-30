Auto brennt aus – Stau auf Autobahn 4 bei Chemnitz

Chemnitz
Der Fahrer konnte sich noch aus dem Fahrzeug retten.
Wegen der Löscharbeiten an einem brennenden Volvo musste am Donnerstagvormittag die A4 kurz vor der Auffahrt Frankenberg gesperrt werden. Laut Polizei konnte sich der Fahrer vor dem Brand aus dem Fahrzeug befreien, das Auto brannte danach komplett aus. Ursachen zur Ursache des Feuers liegen noch nicht vor.
