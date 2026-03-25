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Wegen Bauarbeiten kommt es auf der A 4 bei Chemnitz zu Behinderungen.
Wegen Bauarbeiten kommt es auf der A 4 bei Chemnitz zu Behinderungen. Foto: Jan Woitas/dpa
Wegen Bauarbeiten kommt es auf der A 4 bei Chemnitz zu Behinderungen.
Wegen Bauarbeiten kommt es auf der A 4 bei Chemnitz zu Behinderungen. Foto: Jan Woitas/dpa
Chemnitz
Autobahn 4 bei Chemnitz wird am Donnerstag zum Nadelöhr
Redakteur
Von Erik Anke
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Wegen Bauarbeiten werden mehrere Spuren gesperrt. Was es damit auf sich hat.

Die Autobahn 4 nahe Chemnitz wird am Donnerstagmorgen zum Nadelöhr. Bereits am Mittwoch wurden im Bereich der Anschlussstelle Chemnitz-Glösa in Fahrtrichtung Erfurt sowohl der Standstreifen als auch die rechte Fahrspur gesperrt. Grund dafür ist eine Havarie am Übergang zwischen der Fahrbahn und der Autobahnbrücke über die Chemnitz. Die...
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