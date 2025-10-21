Autofahrende Seniorin schlägt Alarm: Schlechte Sicht macht Ausfahrt in Burgstädt gefährlich

Eine Rentnerin fährt noch im Alter Auto und lebt im Wohnpark „Lindenhof“. Doch die gefährliche Ausfahrt auf die Chemnitzer Straße trübt ihren Alltag. Jetzt greift die Enkelin ein und hat eine Idee.

Seit April wohnt sie im Wohnpark „Lindenhof“ in Burgstädt. Die Rentnerin ist noch fit und fährt selbst Auto. Ihren Namen will sie nicht in der Zeitung lesen. „Mit meinem Microcar bin ich mobil und selbstbestimmt“, sagt die gebürtige Claußnitzerin. Doch genervt sei sie jedes Mal, wenn sie auf die Chemnitzer Straße ausfahren will. Meist... Seit April wohnt sie im Wohnpark „Lindenhof“ in Burgstädt. Die Rentnerin ist noch fit und fährt selbst Auto. Ihren Namen will sie nicht in der Zeitung lesen. „Mit meinem Microcar bin ich mobil und selbstbestimmt“, sagt die gebürtige Claußnitzerin. Doch genervt sei sie jedes Mal, wenn sie auf die Chemnitzer Straße ausfahren will. Meist...