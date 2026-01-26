Problem-Ausfahrt in Burgstädt: Verkehrsspiegel könnte Sicht für Autofahrer verbessern

Parkende Autos versperren oft die Sicht an der Ausfahrt eines Seniorenheims. Das trifft nicht nur Besucher, sondern auch eine autofahrende Bewohnerin. Der Bürgermeister kümmerte sich und macht einen Vorschlag.

Eine Burgstädter Rentnerin lebt im Wohnpark „Lindenhof“. Sie fährt noch Auto. Doch die Ausfahrt auf die Chemnitzer Straße trübt ihren Alltag. Oft würden Autos rechts und links der Ausfahrt parken. Damit habe sie schlechte Sicht auf die viel befahrene Straße, sagt sie. Ihren Namen möchte sie nicht öffentlich nennen. Deshalb hatte sich... Eine Burgstädter Rentnerin lebt im Wohnpark „Lindenhof“. Sie fährt noch Auto. Doch die Ausfahrt auf die Chemnitzer Straße trübt ihren Alltag. Oft würden Autos rechts und links der Ausfahrt parken. Damit habe sie schlechte Sicht auf die viel befahrene Straße, sagt sie. Ihren Namen möchte sie nicht öffentlich nennen. Deshalb hatte sich...