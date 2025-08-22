Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • B 95 in Chemnitz: Neues Tempolimit gibt Rätsel auf

Das neue Tempolimit trat erst vor wenigen Wochen in Kraft.
Das neue Tempolimit trat erst vor wenigen Wochen in Kraft. Bild: Andreas Seidel
Das neue Tempolimit trat erst vor wenigen Wochen in Kraft.
Das neue Tempolimit trat erst vor wenigen Wochen in Kraft. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
B 95 in Chemnitz: Neues Tempolimit gibt Rätsel auf
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Tempo-30-Abschnitt in Harthau sorgt bei Autofahrern für Verwunderung. Er gilt augenscheinlich nur in eine Richtung. Kann das sein?

Autofahrer in Chemnitz staunten nicht schlecht, als vor einigen Wochen auf der B 95 im Süden der Stadt plötzlich ein neues Tempo-30-Schild auftauchte. Mithilfe des neuen Tempolimits, das nur unter der Woche und nur bis in den späten Nachmittag hinein gilt, soll der Schulweg für die Schüler einer der nahe gelegenen Grundschule Harthau sicherer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
10.08.2025
3 min.
Neue Geschwindigkeitsregeln in Chemnitz: Tempo 30 auch auf der B 95
Auf der B 95 in Chemnitz-Harthau gilt neuerdings auf einem Teilstück wieder Tempo 30.
Am Montag beginnt das neue Schuljahr. Damit Kinder sicher zum Unterricht und wieder nach Hause kommen, behalten Rathaus, Polizei, Verkehrswacht und CVAG die Schulwege im Auge. Hier die neuesten Änderungen.
Michael Müller
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20.08.2025
3 min.
Stahl-Riese an der B 174 in Chemnitz verschwunden: Wo ist er hin?
Von zwei Anlagen dieser Art ist in Chemnitz nur noch diese am Harthauer Berg erhalten.
Die Anlage am Ortseingang war bereits zu DDR-Zeiten errichtet worden – als Gruß zum Pioniertreffen 1988. Droht jetzt auch einer zweiten am Harthauer Berg das Aus?
Michael Müller
Mehr Artikel