B 95 in Chemnitz: Neues Tempolimit gibt Rätsel auf

Ein Tempo-30-Abschnitt in Harthau sorgt bei Autofahrern für Verwunderung. Er gilt augenscheinlich nur in eine Richtung. Kann das sein?

Autofahrer in Chemnitz staunten nicht schlecht, als vor einigen Wochen auf der B 95 im Süden der Stadt plötzlich ein neues Tempo-30-Schild auftauchte. Mithilfe des neuen Tempolimits, das nur unter der Woche und nur bis in den späten Nachmittag hinein gilt, soll der Schulweg für die Schüler einer der nahe gelegenen Grundschule Harthau sicherer...