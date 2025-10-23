Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bachstraße im Zentrum von Limbach-Oberfrohna wird gesperrt

Eine Zufahrt zum Zentrum von Limbach-Oberfrohna wird gesperrt.
Eine Zufahrt zum Zentrum von Limbach-Oberfrohna wird gesperrt. Bild: Symbolbild: styleuneed - stock.adobe.com
Eine Zufahrt zum Zentrum von Limbach-Oberfrohna wird gesperrt.
Eine Zufahrt zum Zentrum von Limbach-Oberfrohna wird gesperrt. Bild: Symbolbild: styleuneed - stock.adobe.com
Chemnitz Umland
Bachstraße im Zentrum von Limbach-Oberfrohna wird gesperrt
Redakteur
Von Julia Grunwald
Drei Wochen soll die Sperrung andauern. Das hängt mit der Erneuerung des Johannisplatzes zusammen.

Die Bachstraße in Limbach-Oberfrohna wird ab dem 27. Oktober voll gesperrt. Das gab die Stadtverwaltung bekannt. Insgesamt wird die Nebenstraße des Johannisplatzes für drei Wochen dicht bleiben. Anwohner sollen bereits per Brief informiert worden sein. Damit wird eine weitere Zufahrt zum Zentrum gesperrt. Die Maßnahme reiht sich in die...
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
25.09.2025
4 min.
Limbach-Oberfrohnaer Oberbürgermeister zur Baustellensituation in der Stadt: „Im nächsten Jahr wird es noch schlimmer“
In Limbach-Oberfrohna müssen Autofahrer zurzeit viel Umleitung fahren.
Zahlreiche Baustellen erschweren derzeit Anwohnern und Autofahrern das Leben. Der OB spricht von einer „erträglichen“ Situation, wirbt aber um Verständnis. Die Situation wird sich wohl noch verschärfen.
Julia Grunwald
12.09.2025
2 min.
Limbach-Oberfrohna: Weitere Sperrungen am Johannisplatz
Am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna stehen weitere Sperrungen an.
Ab 15. September wird die Bachstraße zur Sackgasse, die aus beiden Richtungen befahren werden kann. Alle Geschäfte, Lokale und Grundstücke sollen aber erreichbar bleiben, versichert die Stadtverwaltung.
Michael Brandenburg
