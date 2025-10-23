Bachstraße im Zentrum von Limbach-Oberfrohna wird gesperrt

Chemnitz Umland
Drei Wochen soll die Sperrung andauern. Das hängt mit der Erneuerung des Johannisplatzes zusammen.
Die Bachstraße in Limbach-Oberfrohna wird ab dem 27. Oktober voll gesperrt. Das gab die Stadtverwaltung bekannt. Insgesamt wird die Nebenstraße des Johannisplatzes für drei Wochen dicht bleiben. Anwohner sollen bereits per Brief informiert worden sein. Damit wird eine weitere Zufahrt zum Zentrum gesperrt. Die Maßnahme reiht sich in die...
