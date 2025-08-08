Backtipps für alle Untalentierten: So macht auch der simpelste Schulanfangs-Kuchen was her

Am Samstag ist Schulanfang. Die große Feier hat in Sachsen Tradition. Und schon lange wird dabei eher geklotzt statt gekleckert. Wer sich das Geld für eine Super-Torte vom Profi sparen will, es selbst aber nicht drauf hat, bekommt hier ein paar Tipps.

Mehrstöckig, aus Eistüten purzelnde Smarties, bunter Fondant: Wer nach Rezepten und Inspirationen für die Schulanfangs-Torte im Internet sucht, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Manch eine Torte könnte in abgewandelter Form auch bei einer Hochzeit für Aufsehen sorgen. Aber auch wenn Backshows und Instagram-Kanäle viele Tipps für... Mehrstöckig, aus Eistüten purzelnde Smarties, bunter Fondant: Wer nach Rezepten und Inspirationen für die Schulanfangs-Torte im Internet sucht, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Manch eine Torte könnte in abgewandelter Form auch bei einer Hochzeit für Aufsehen sorgen. Aber auch wenn Backshows und Instagram-Kanäle viele Tipps für...