Bagger ausgebrannt – Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Südring

Chemnitz
Der Vorfall passierte Donnerstagmittag kurz nach der Kreuzung Reichenhainer Straße in Richtung Augustusburg. Die Polizei warnte vor Stau und bat, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Es passierte kurz vor 13 Uhr auf dem Chemnitzer Südring in Fahrtrichtung Augustusburg, kurz nach der Kreuzung Reichenhainer Straße: Ein Radbagger brannte dort lichterloh, der Fahrer hatte sich laut Einsatzprotokoll der Stadt Chemnitz offenbar rechtzeitig aus der Fahrerkabine retten können. Der Bagger stand teils auf dem Grünstreifen, teils auf...
