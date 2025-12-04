Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Bagger ausgebrannt – Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Südring

Gegen 13 Uhr fuhr ein Bagger auf dem Südring in stadtauswärtige Richtung und geriet während der Fahrt in Brand.
Gegen 13 Uhr fuhr ein Bagger auf dem Südring in stadtauswärtige Richtung und geriet während der Fahrt in Brand. Bild: Jan Haertel
Gegen 13 Uhr fuhr ein Bagger auf dem Südring in stadtauswärtige Richtung und geriet während der Fahrt in Brand.
Gegen 13 Uhr fuhr ein Bagger auf dem Südring in stadtauswärtige Richtung und geriet während der Fahrt in Brand. Bild: Jan Haertel
Update
Chemnitz
Bagger ausgebrannt – Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Südring
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Vorfall passierte Donnerstagmittag kurz nach der Kreuzung Reichenhainer Straße in Richtung Augustusburg. Die Polizei warnte vor Stau und bat, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Es passierte kurz vor 13 Uhr auf dem Chemnitzer Südring in Fahrtrichtung Augustusburg, kurz nach der Kreuzung Reichenhainer Straße: Ein Radbagger brannte dort lichterloh, der Fahrer hatte sich laut Einsatzprotokoll der Stadt Chemnitz offenbar rechtzeitig aus der Fahrerkabine retten können. Der Bagger stand teils auf dem Grünstreifen, teils auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
05.12.2025
5 min.
Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Er glaubt es selbst kaum: Sänger Zartmann hat gleich zwei Kronen gewonnen.
Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.
Florentine Dame, dpa
20.11.2025
3 min.
Weiterbau des Chemnitzer Südrings auf der Kippe?
Auf dem Südring in Chemnitz sind jeden Tag Zehntausende Autos unterwegs.
Wenn die seit Jahren andauernden Planungen nicht bald abgeschlossen werden, könnte es für die Verlängerung nach Ebersdorf kein Geld aus Berlin mehr geben, warnt der frühere Bundestagsabgeordnete Detlef Müller (SPD).
Michael Müller
05.12.2025
2 min.
Merz will "Kanzlermehrheit" bei Renten-Abstimmung
Merz zeigt sich zuversichtlich für die Abstimmung am Freitag.
Eigentlich müssten 284 Stimmen für die eigene Mehrheit der Koalition bei der Renten-Abstimmung reichen. Der Kanzler legt die Latte nun aber ein ganzes Stück höher.
08:37 Uhr
1 min.
Chemnitz: Jugendlicher sprüht Männern Pfefferspray ins Gesicht
Gegen 19.30 Uhr kam es an der Haltestelle „Südring“ zu einem Streit zwischen zwei Männern und einem Jugendlichen.
An der Bahnhaltestelle „Südring“ ist am Montagabend ein Streit eskaliert. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt.
Erik Anke
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel