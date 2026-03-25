Bande hat wieder zugeschlagen: Das Verschwinden von Toyotas in Chemnitz geht weiter

Chemnitz
Mittlerweile wurden 16 Toyotas im Chemnitzer Stadtgebiet gestohlen. Offenbar gehen die Fahrzeuge nach Osten. Vermutungen über die Vorgehensweise der Täter gibt es auch.
16 Toyota-Diebstähle gab es allein im März. Zuletzt wurde in der Nacht zu Mittwoch ein blauer Corolla Cross an der Talstraße in Reichenbrand gestohlen. Chemnitz ist sachsenweit der Schwerpunkt einer Serie, die bisher einen Schaden von einer halben Million Euro verursacht hat.
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Erschienen am: 25.03.2026 | 08:17 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG