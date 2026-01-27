Banküberfall in Chemnitz: Volksbank-Filiale hat wieder geöffnet

Ein Mann soll eine Mitarbeiterin am Montagabend mit einer Waffe bedroht und Geld erbeutet haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Kurz vor Geschäftsschluss ist es am Montagabend in der Volksbank-Filiale in der Inneren Klosterstraße in Chemnitz zu einem Überfall gekommen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz bestätigte, soll ein Mann gegen 18 Uhr die Filiale betreten haben. Am Schalter soll er eine 39-jährige Mitarbeiterin aufgefordert haben, ihm Geld auszuhändigen. Dabei...