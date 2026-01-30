MENÜ
  • Nach Banküberfall in Chemnitz: Polizei veröffentlicht Fotos von Verdächtigen

Am Montagabend gegen 18 Uhr fand der Banküberfall statt. Bild: Harry Haertel
Am Montagabend gegen 18 Uhr fand der Banküberfall statt. Bild: Harry Haertel
Nach Banküberfall in Chemnitz: Polizei veröffentlicht Fotos von Verdächtigen
Von Denise Märkisch
Am Montag hatte ein Mann gegen 18 Uhr die Volksbank-Filiale in City überfallen. Nun wurden Bilder der Überwachungskamera öffentlich.

Zu Wochenbeginn sorgte der Banküberfall auf die Volksbank-Filiale in der Inneren Klosterstraße in Chemnitz für Schlagzeilen. Ein Mann hatte am Montag gegen 18 Uhr die Filiale betreten. Am Schalter soll er eine 39-jährige Mitarbeiterin aufgefordert haben, ihm Geld auszuhändigen. Dabei bedrohte er sie mit einer Waffe. Die Frau blieb unverletzt,...
