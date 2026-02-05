MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Polizei beendet Öffentlichkeitsfahndung nach Bankräuber – schweigt aber zu weiteren Details

Am Montag der vergangenen Woche wurde die Bankfiliale überfallen.
Am Montag der vergangenen Woche wurde die Bankfiliale überfallen. Bild: Harry Härtel
Am Montag der vergangenen Woche wurde die Bankfiliale überfallen.
Am Montag der vergangenen Woche wurde die Bankfiliale überfallen. Bild: Harry Härtel
Chemnitz
Chemnitzer Polizei beendet Öffentlichkeitsfahndung nach Bankräuber – schweigt aber zu weiteren Details
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Banküberfall Ende Januar hatte die Polizei mit Bildern von Überwachungskameras nach dem Täter gefahndet. Diese Fahndung wurde nun beendet.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann, der am 26. Januar die Volksbankfiliale an der Inneren Klosterstraße in Chemnitz überfallen hat, wurde am Donnerstag aufgehoben. Der Mann soll an jenem Abend mit vorgehaltener Waffe Bargeld von einer Bankmitarbeiterin erpresst haben und mit dem Geld geflohen sein. Die Polizei beschrieb ihn als 40 bis 50...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
30.01.2026
2 min.
Nach Banküberfall in Chemnitz: Polizei veröffentlicht Fotos von Verdächtigen
Am Montagabend gegen 18 Uhr fand der Banküberfall statt.
Am Montag hatte ein Mann gegen 18 Uhr die Volksbank-Filiale in City überfallen. Nun wurden Bilder der Überwachungskamera öffentlich.
Denise Märkisch
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
27.01.2026
2 min.
Banküberfall in Chemnitz: Volksbank-Filiale hat wieder geöffnet
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei zur Bank in der Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll eine Mitarbeiterin am Montagabend mit einer Waffe bedroht und Geld erbeutet haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Alexandra Engert und Erik Anke
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
Mehr Artikel