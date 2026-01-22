Bau der Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna: CVAG kündigt Einschränkungen für Busse und Bahnen an

Chemnitz
In diesem und den kommenden Jahren gibt es in der Chemnitzer Innenstadt große Baustellen, um die Bahngleise in Richtung Limbach-Oberfrohna zu verlegen. Ab 2. Februar kommt es zu Änderungen im ÖPNV.
Mit dem Ausbau des Chemnitzer Modells Stufe 4 beginnen ab 2. Februar umfangreiche Bauarbeiten in der Innenstadt. Ziel ist eine neue Direktverbindung zwischen Limbach-Oberfrohna und dem Chemnitzer Stadtzentrum. Neben neuen Straßenbahngleisen werden auch Straßen, Fuß- und Radwege erneuert. Für Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr bringt das...
