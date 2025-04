Bauarbeiten: Mehrere Sperrungen auf der A 72 bei Chemnitz geplant

Auf der A72 kommt es in den kommenden Tagen zu Verkehrsbehinderungen. Das betrifft unter anderem die Raststätte Neukirchener Wald und die Auffahrt Chemnitz-Süd.

Auf der Autobahn 72 kommt es in den kommenden Tagen zu mehreren Behinderungen. Aufgrund von Asphalt- und Markierungsarbeiten ist von Sonntag bis Freitag die Raststätte Neukirchener Wald in Richtung Leipzig voll gesperrt. Am Montag und Dienstag wird tagsüber die Überholspur zwischen Chemnitz-Rottluff und Stollberg-Nord in beide Richtungen...