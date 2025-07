Baumhaus, Wasserspielplatz und Trampolin: Wie ein neuer Spielplatz in Lichtenau aus dem 3D-Drucker kommt

Kinder der Grundschule Auerswalde gestalten in den Ferien ihren Traumspielplatz mit 3D-Druckern und Computern. Der Einsatz des Fabmobils regt dabei zu kreativen Ideen an. Was noch fehlt.

Man nehme 3D-Drucker, Computer und allerlei Bastelmaterial: Das sind die wichtigsten Zutaten, um Kinder in den Sommerferien begeistern zu können. Dabei geschieht das im Hort der Grundschule Auerswalde nicht zum Selbstzweck. „Wir suchen Ideen für einen neuen Spielplatz“, sagt Erzieherin Anna Schmiedel. Spielgeräte wie Schaukel und... Man nehme 3D-Drucker, Computer und allerlei Bastelmaterial: Das sind die wichtigsten Zutaten, um Kinder in den Sommerferien begeistern zu können. Dabei geschieht das im Hort der Grundschule Auerswalde nicht zum Selbstzweck. „Wir suchen Ideen für einen neuen Spielplatz“, sagt Erzieherin Anna Schmiedel. Spielgeräte wie Schaukel und...