  • Baustart für Skatehalle in Chemnitz: Auch ohne Neubau in Deutschlands Top 3

Tom Hardies und Alexander Beck von der Druckbude, Steve Tietze und Beatrice Uhlig von der Schönherr-Gesellschaft und Sebastian Fritzsch und Roger Rabenhold (von links) aus dem Sportamt. Bild: A. Seidel
Tom Hardies und Alexander Beck von der Druckbude, Steve Tietze und Beatrice Uhlig von der Schönherr-Gesellschaft und Sebastian Fritzsch und Roger Rabenhold (von links) aus dem Sportamt. Bild: A. Seidel
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Die Skater und BMX-Fahrer hofften lange auf eine neue Halle am Konkordiapark. Die ließ sich nicht finanzieren. Das nun gefundene Gebäude soll mehr als eine Notlösung sein. Wann es fertig wird und was es bietet.

„Druckbude“ heißt die derzeitige Skatehalle in der Schönherrfabrik. Und ja, Druck haben die Sportlerinnen und Sportler in den vergangenen Jahren nicht nur auf Pedale und Boards ausgeübt, sondern auch auf das Rathaus. Ihre Sportarten erfreuen sich großer Beliebtheit. Bei gutem Wetter ist der Konkordiapark voll. Bei schlechterer Witterung...
