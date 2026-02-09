Frühere Weltklasse-BMX-Fahrerin als Aushängschild: Sport soll in neuer Chemnitzer Skatehalle größere Rolle spielen

Der Eröffnungstermin steht und der erste Wettbewerb ebenfalls: Die Vorbereitungen für den Start der neuen Skatehalle laufen. Anleitung gibt es dort künftig von Jennifer Wohlrab, die einst Weltcups fuhr.

Noch sieht sie aus wie jede x-beliebige leere Industriehalle. In wenigen Wochen ändert sich das. Ende März beginnt der Einbau der Rampen und Skate-Elemente. Mitte Juni, so sieht es der aktuelle Zeitplan vor, soll das neue Domizil der Chemnitzer Skater, Inliner und BMX-Fahrer auf dem Gelände der Schönherrfabrik öffnen und die in die Jahre...