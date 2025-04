Baustelle Bernsdorfer Bad in Chemnitz: Kann hier im Sommer im Freien gebadet werden?

Das Hallenbad ist seit September in Betrieb, das Freibad soll demnächst folgen. Noch kann man sich das kaum vorstellen. So ist der Stand der Arbeiten.

Es ist eine der letzten noch nicht fertiggestellten Großinvestitionen in der Stadt. Seit fünf Jahren wird am Bernsdorfer Bad gearbeitet. Das auf dem früheren Freibadgelände neu geschaffene Hallenbad öffnete im vergangenen Herbst - wegen Bauverzögerungen im Zuge der Coronakrise zwei Jahre später als geplant. Das angegliederte Freibad soll in...