Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Baustelle in Mühlau: Was in der Erde verlegt wurde

Straßendecke, Straßenentwässerung, ein durchgehender Gehweg und Fernsehkabel: Die Arbeiten an der Oberen Hauptstraße sind umfangreich.
Straßendecke, Straßenentwässerung, ein durchgehender Gehweg und Fernsehkabel: Die Arbeiten an der Oberen Hauptstraße sind umfangreich. Bild: A. Seidel
Straßendecke, Straßenentwässerung, ein durchgehender Gehweg und Fernsehkabel: Die Arbeiten an der Oberen Hauptstraße sind umfangreich.
Straßendecke, Straßenentwässerung, ein durchgehender Gehweg und Fernsehkabel: Die Arbeiten an der Oberen Hauptstraße sind umfangreich. Bild: A. Seidel
Chemnitz Umland
Baustelle in Mühlau: Was in der Erde verlegt wurde
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Baustelle auf der Oberen Hauptstraße dauert länger als geplant. Erst Mitte Dezember soll sie freigegeben werden. Der Bürgermeister stellt aber einen Punkt klar.

Die Obere Hauptstraße in Mühlau ist seit einiger Zeit eine Baustelle. Und das wird sie nach aktuellem Stand auch noch bis Mitte Dezember bleiben. Bürgermeister Frank Rüger stellt gegenüber der „Freien Presse“ allerdings klar, dass im Zuge der Bauarbeiten kein Glasfaserkabel, wie es das Landratsamt mitgeteilt hatte, verlegt wurde. Laut dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
2 min.
Hauptstraße in Mühlau wird noch bis Mitte Dezember gebaut
Die Baustelle Obere Hauptstraße an der Kreuzung zur Leipziger Straße mitten in Mühlau.
Eigentlich sollte bald Schluss sein. Jetzt geht die Baustelle an der Oberen Hauptstraße in Mühlau doch noch ein paar Wochen länger.
Elisa Leimert
13.11.2025
1 min.
Neue Stellvertreterinnen für Mühlauer Bürgermeister gewählt
Kerstin Richter (4. v.re.) und Anne Fischer (6. v.r.) sind die neuen Stellvertreterinnen.
Der bisherige erste Stellvertreter von Bürgermeister Frank Rüger legte sein Amt nieder. Der Gemeinderat hat nun zwei Frauen in das Amt gewählt.
Elisa Leimert
13:10 Uhr
2 min.
Bus- und Bahnfahren in Mittelsachsen wird teurer
Für ein Einzelticket müssen Fahrgäste bald 10 Cent mehr zahlen. (Archivbild)
Fahrgäste in Mittelsachsen müssen sich bald auf höhere Ticketpreise einstellen. Abo-Kunden können allerdings sparen. Wo und wann die Preise steigen und welche Tickets sogar günstiger werden.
13:10 Uhr
2 min.
Quitten-Crumble mit Zitronenthymian-Eis - das Rezept von Ronny Pester
Quitten-Crumble mit Zitronenthymian-Eis.
Eis und heiß mal anders: Ein warmes Crumble aus Quitten trifft auf sahniges Kräuter-Eis.
Ronny Pester
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel