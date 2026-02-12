MENÜ
  Baustellen am Falkeplatz und auf A 4: Busse zwischen Chemnitz und Limbach-Oberfrohna fahren anders

Einschränkungen bei der PlusBus-Verbindung zwischen Limbach-Oberfrohna und Chemnitz.
Einschränkungen bei der PlusBus-Verbindung zwischen Limbach-Oberfrohna und Chemnitz. Bild: VMS/Falko Sieber
Chemnitz Umland
Baustellen am Falkeplatz und auf A 4: Busse zwischen Chemnitz und Limbach-Oberfrohna fahren anders
Von Jonas Patzwaldt
Abfahrt Brückenstraße statt Zentralhaltestelle: Ab Sonntag ändert sich einiges auf der Bus-Linie 526. Was Pendler deshalb wissen müssen und was nachts neu ist.

Ab kommenden Sonntag, dem 16. Februar, ändert sich die Streckenführung der PlusBus-Linie 526 zwischen Chemnitz und Limbach-Oberfrohna deutlich. Fahrgäste müssen sich auf eine neue Route, veränderte Haltestellen und eine frühere letzte Nachtfahrt an Wochenenden einstellen.
