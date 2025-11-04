Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Begegnung durch Kunst: Kurzzeitladen in Neukirchen schafft Raum für Inklusion

Josephine Leonhardt-Dietrich (rechts) veranstaltet im Kurzzeitladen eine Inklusionswoche.
Josephine Leonhardt-Dietrich (rechts) veranstaltet im Kurzzeitladen eine Inklusionswoche. Bild: Uwe Mann/Archiv
Josephine Leonhardt-Dietrich (rechts) veranstaltet im Kurzzeitladen eine Inklusionswoche.
Josephine Leonhardt-Dietrich (rechts) veranstaltet im Kurzzeitladen eine Inklusionswoche. Bild: Uwe Mann/Archiv
Chemnitz Umland
Begegnung durch Kunst: Kurzzeitladen in Neukirchen schafft Raum für Inklusion
Redakteur
Von Julia Grunwald
Seit 2022 existiert der Kurzzeitladen mit einem wechselnden Angebot in der Erzgebirgsgemeinde. In dieser Woche wird er zur Bühne für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Nach einiger Zeit Leerstand ist im Kurzzeitladen in Neukirchen wieder neues Leben eingezogen. Unter anderem Keramik, Holzarbeiten und Schmuck sind in dieser Woche in dem Laden auf Zeit zu finden. Hergestellt wurden sie von Menschen mit Beeinträchtigungen aus Chemnitz und dem Umland. „Wir möchten, dass die Arbeit der Menschen gesehen wird und...
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
3 min.
Kaputte Bücher, gestohlene Bänke und Schmierereien: Neukirchen beklagt zunehmenden Vandalismus
Schmierereien an einer Wand, in Neukirchen wurden Einkaufswagen an Supermärkten beschmiert.
In der Erzgebirgsgemeinde kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu willkürlichen Sachbeschädigungen. In einigen Bereichen hat die Gemeinde deswegen bereits Konsequenzen gezogen.
Julia Grunwald
22:01 Uhr
2 min.
Klöckner zu Prostitution: Deutschland ist der "Puff Europas"
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hielt in Berlin eine Laudatio auf die Streetworkerin Sabine Constabel, die sich gegen Prostitution engagiert.
Laut Bundestagspräsidentin Julia Klöckner schützt die Gesetzgebung hierzulande Prostituierte nicht ausreichend. Bei einer Laudatio in Berlin findet sie dafür klare Worte.
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
10.10.2025
5 min.
„Da sagt noch einer, die Erzgebirger seien verschlossen“: Autor Christian Sünderwald über seinen neuen Thriller, Lost Places und seine neue Heimat
Der in Neukirchen lebende Autor Christian Sünderwald liest am 24. Oktober in der Bibliothek Neukirchen.
Am 24. Oktober liest der in Neukirchen lebende Autor Christian Sünderwald in der Gemeindebibliothek aus seinem Roman „Die Spur der Ratten“. Julia Grunwald hat mit ihm über die Faszination verlassener Orte und seine Liebe für Neukirchen gesprochen.
Julia Grunwald
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel