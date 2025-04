Behinderungen auf der Autobahn 4 bei Chemnitz

Ab Montag kommt es auf der A 4 zu Verkehrsbehinderungen. Diese Abschnitte sind betroffen.

Auf der Autobahn 4 müssen sich Autofahrer in den kommenden Tagen auf Behinderungen einstellen. Von Montag bis Freitag kommt es tagsüber zwischen Chemnitz-Glösa und Frankenberg in Richtung Dresden zu wechselnden Fahrspursperrungen. Grund für die Spursperrungen sind Bodenuntersuchungen, teilt die Autobahn GmbH mit. Am Montag und von Mittwoch bis...