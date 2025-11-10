Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Bei der Auffahrt auf die A 4 bei Chemnitz: Fahranfängerin verliert Kontrolle über Auto

Eine junge Frau wollte von Chemnitz-Glösa Richtung Autobahn-Kreuz Chemnitz fahren und verunglückte bei der Auffahrt.
Eine junge Frau wollte von Chemnitz-Glösa Richtung Autobahn-Kreuz Chemnitz fahren und verunglückte bei der Auffahrt.
Eine junge Frau wollte von Chemnitz-Glösa Richtung Autobahn-Kreuz Chemnitz fahren und verunglückte bei der Auffahrt.
Eine junge Frau wollte von Chemnitz-Glösa Richtung Autobahn-Kreuz Chemnitz fahren und verunglückte bei der Auffahrt.
Chemnitz
Bei der Auffahrt auf die A 4 bei Chemnitz: Fahranfängerin verliert Kontrolle über Auto
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Der Unfall passierte in einer Rechtskurve, der Schaden ist hoch.

Die junge Frau blieb zwar unverletzt, an ihrem Auto entstand jedoch hoher Schaden. Am Sonntag hat eine 18-Jährige bei der Auffahrt auf die A 4 Richtung Erfurt beziehungsweise Kreuz Chemnitz die Kontrolle über ihren Kia verloren. Laut Polizei passierte der Unfall gegen 14.30 Uhr an der Auffahrt Chemnitz-Glösa. In einer ansteigenden Rechtskurve...
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
04.11.2025
1 min.
Chemnitz: Zwei Unfälle mit Lkw zur gleichen Zeit
Auf der Werner-Seelenbinder-Straße stieß in einem Kreisverkehr ein Opel mit einem Lkw zusammen.
Auf der Leipziger Straße scherte ein MAN-Fahrer zu weit aus, in einem Kreisel an der Werner-Seelenbinder-Straße passte ein Pkw-Fahrer nicht auf. Was die Folgen waren.
Susanne Kiwitter
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
30.09.2025
1 min.
Crash mit Krankenwagen in Chemnitz
Am Montag hat es in Chemnitz auf einer Kreuzung einen Unfall mit einem Krankenwagen gegeben.
Eine Frau wurde verletzt, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.
Susanne Kiwitter
Mehr Artikel