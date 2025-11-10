Bei der Auffahrt auf die A 4 bei Chemnitz: Fahranfängerin verliert Kontrolle über Auto

Chemnitz
Der Unfall passierte in einer Rechtskurve, der Schaden ist hoch.
Die junge Frau blieb zwar unverletzt, an ihrem Auto entstand jedoch hoher Schaden. Am Sonntag hat eine 18-Jährige bei der Auffahrt auf die A 4 Richtung Erfurt beziehungsweise Kreuz Chemnitz die Kontrolle über ihren Kia verloren. Laut Polizei passierte der Unfall gegen 14.30 Uhr an der Auffahrt Chemnitz-Glösa. In einer ansteigenden Rechtskurve...
